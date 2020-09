Šéfredaktor Bárdy: Som presvedčený, že vraždu si objednal Kočner

"Priamo po vynesení rozsudku, že Kočner a Zsuzsová sú neviní, bol to pre mňa šok, obrovské sklamanie a strašný pocit frustrácie a hnev. Zo siene som odišiel, ani som si nevypočul odôvodnenie," hovorí šéfredaktor Aktuality.sk Peter Bárdy.

"Nikto iný ako Kočner mi z toho nevychádza ako objednávateľ vraždy. Ján Kuciak bol jediným protivníkom Mariana Kočnera. Bolo to obdobie, keď mal pod palcom sudcov, políciu, keď išiel do podvodných machinácií za milióny eur. On si bol 100 percentne istý, že mu všetky veci vyjdú. To sú desiatky miliónov eur, ktoré Jano Kuciak svojou prácou zabránil, aby sa dostali ku Kočnerovi," hovorí Peter Bárdy o tom, že nepochybuje, že Kočner bol objednávateľom vraždy.

"Ja si myslím, že všetci traja členovia senátu mohli byť presvedčení o tom, že Kočner so Zsuzsovou si objednali Janovu vraždu, akurát pre dvoch z nich na to neboli dostatočné dôkazy. Akceptujem ten rozsudok a pozerám sa na to pohľadom príčetného človeka, nie pohľadom rozzúreného aktivistu, ktorý chce dnes burcovať," dodáva šéfredaktor Aktualít k rozsudku súdu.