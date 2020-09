Šramko z Immocapu: Architektúra Istropolisu vypovedá o tom, ako sa tam ľudia cítia

"Ak by sme chceli rekonštruovať, a priniesť väčšie a kvalitnejšie centrum, tak by to nebolo možné. Statický posudok hovorí, že Istropolis je v zlom stave. A environmentálny audit ukázal, že je tam extrémne množstvo azbestu a akákoľvek rekonštrukcia budovy by bola extrémne náročná," hovorí Martin Šramko, generálny riaditeľ Immocapu, ktorý ide zbúrať Istropolis.

"Našli sme ten objekt naozaj v dezolátnom stave, tam sa 30 rokov nerobili ani revízne správy. Ak sa pozrieme na príklad výstaviska v Prahe, tak o to kongresové centrum sa mesto staralo a 30 rokov ho udržiavalo. Mesto sa o to staralo a vstúpil do toho štát, ale len za účelom, aby dali zdroje na rekonštrukciu, je to iný prípad ako Istropolis," dodáva Martin Šramko.

Aké vysoké budovy budú okolo Istropolisu? A koľko verejného priestoru bude skutočne namiesto Istropolisu? Ukáže investor aj výkresy, okrem vizualizácií? A zachráni vzácne umelecké diela, ktoré sú vo vnútri Istropolisu?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Martinom Šramkom, generálnym riaditeľom firmy Immocap.