Gröhling: Deti, ktorým rodičia nedajú rúško, budú musieť odísť zo školy

"Ja by som to dieťa zobral, že nech rodič ide s ním preč, ak nechce dodržiavať nastavené pravidlá. A on nech si potom vysporiada ostatné veci, keď bude dieťa vynechávať školu, lebo na nenosenie rúšok nie je žiadny reálny vedecký dôvod," hovorí minister školstva Branislav Gröhling o tom, čo majú robiť riaditelia, ak príde rodič, ktorý bude kričať na riaditeľa a riaditeľku, a nebude chcieť dať dieťaťu rúško.

"Myslím, že očkovanie pre deti, ktoré pôjdu do školy, by malo byť dobrovoľné. To je taký zásah, o ktorom by mali rozhodnúť rodičia," hovorí minister školstva o tom, či v prípade, že svet nájde vakcínu na covid-19, by malo byť podmienkou detí na škole aj očkovanie proti koronavírusu.

Ako sa otvorí školský rok? Čo hovorí minister na hoaxy o rúškach, ktorým veria niektorí rodičia? A aké reformy plánuje zo siedmich miliárd eur, ktoré dostaneme na reformy od únie?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom školstva za SaS Branislavom Gröglingom.