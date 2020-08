Vedátor Samuel Kováčik: Ak chceme, aby sa vedci vrátili, musíme im zvýšiť platy

"Asi to je trocha nudná odpoveď, ale odpoveď ako pritiahnuť vedcov na Slovensku sú peniaze. My by sme mali byť schopní a mať ambíciu pritiahnuť zahraničných profesorov a významné osobnosti, ktoré so sebou prinesú celé výskumné tímy a rozbehnú nejakú novú oblasť výskumu. Toto stojí nejaké peniaze, ale nie kvôli tomu, že by chceli jazdiť na Porsche. Profesor chce prísť s rodinou, nájsť si slušné bývanie a vyžiť tu z toho platu," hovorí Samuel "Vedátor" Kováčik, ktorý popularizuje vedu a po niekoľkých rokoch sa z Írska vracia robiť vedu späť na Slovensko.

"Slovensko je tak malá krajina, že tu nemôže byť 100 výborných teoretických fyzikov. Ak ich chceme mať dosť, tak ich musíme pritiahnuť aj zo zahraničia, toľko šikovných teoretických fyzikov sa na Slovensku nenarodí," dodáva Samuel Kováčik.

Prečo sa rozhodol popularizovať vedu ako Vedátor? A aké najčastejšie hoaxy musí vysvetľovať ľuďom? Čo by zmenil na slovenskom školstve? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so Samuelom "Vedátorom" Kováčikom.