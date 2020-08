Bol zásah belgickej polície proti Jozefovi Chovancovi adekvátny? (video)

Roman Cuprik z domácej redakcie SME vysvetľuje, čo sa stalo v Belgicku pre dva a pol rokom, keď tam ma letisku zomrel v cele slovenský občan, Jozef Chovanec.

Kým policajtka nad telom Chovanca hajlovala, ostatní sa na tom smiali. Zábery z letiska v belgickom Charleroi ukazujú aj to, že policajt na hrudný kôš zadržaného tlačil šestnásť minút.

Vo februári 2018 sa Chovanec na palube lietadla správal násilne, sotil do letušky, lebo si nemohol sadnúť na ním zvolené sedadlo. Kapitán lietadla odmietol vzlietnuť, kým nezasiahla privolaná letisková polícia.

Policajti ho odviedli do záchytnej cely na letisku, kde udieral hlavou do steny, až začal krvácať. Vtedy polícia zasahovala znovu. Po tomto zásahu Slovák utrpel infarkt myokardu a previezli ho do nemocnice. Tam upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral.

Na to, čo sa presne stalo, prečo sa vec vyšetruje poriadne až teraz, či už niekoho potrestali, prečo mohol reagovať Chovanec tak agresívne a či bol zásah belgickej polície adekvátny sa Romana Cuprika pýta Katarína Kozinková.