Profesorka Bieliková: Rozvrat dekana Kotuliaka niektorých kolegov zlomil. Mne otvoril oči

"Trápi ma to, čím sme si museli prejsť. Trápi ma to, čo si museli zažiť ľudia. Lebo všetci sme rôzni a každý sa na to pozeráme inak, a niektorých to doslova zlomilo. A to je vec, keď sa to týka ľudí, to ma vždy veľmi trápi. Na druhej strane, krízová situácia vždy otvorí veci a ja si myslím, že aj ďalší ľudia budú radi. Mne sa otvorili oči. Teraz viem, že keby sa toto nestalo, tak sa možno ešte ďalších 5-6 rokov snažím, ale systém by sa nezmenil," hovorí vyhodená profesorka Mária Bieliková, ktorá je novou šéfkou Kempelenovho inštitútu informačných technológií.

"Ja viem spolupracovať s každým, komu budem vedieť dôverovať. Momentálne už som sa s dekanom Kotuliakom nerozprávala pol roka, odkazuje mi cez rôznych ľudí, že ma nechce vidieť, tak dosť ťažko by som mohla začať obnovovať dôveru, ale ja som vždy pripravená," dodáva Mária Bieliková o spolupráci svojho nového Kempelenovho inštitútu informačných technológií s fakultou, z ktorej ju dekan Kotuliak vyhodil.

Čo bude inštitút KINIT robiť? Na čo by Slovensko malo použiť eurofondy? A ako sa spätne pozerá na konflikt na fakulte FIIT STU s dekanom Kotuliakom?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Máriou Bielikovou.