Peter Visolajský: Lekári by potrebovali počuť od premiéra Matoviča aspoň ďakujem

"Gesto, ktoré vláda vyslala lekárom, je veľmi zlé a morálke v nemocniciach to ublížilo. Lekári by potrebovali počuť od premiéra aspoň ďakujem," hovorí o kroku vlády, že odmeny dostanú policajti, hasiči, sestry a vojaci, no nie lekári, predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

"PNka v karanténe je pre zdravotníkov 25 percent mzdového nároku, od apríla to riešim. Riešenie by bolo to isté, ako majú policajti a vojaci, ktorí keď sa nakazia pri práci koronavírusom, tak majú PNku, keďže to bolo pri výkone ich povolania, 100 percent platu. Ak má sanitár minimálnu mzdu a do karantény musí ísť aj jeho manžel alebo manželka, výrazne to ohrozuje jeho rodinu," hovorí Peter Visolajský o tom, že zdravotníci, ktorí prídu do kontaktu s nakazeným pacientom, musia ísť povinne na PNku a prídu o plat.

Malo by byť očkovanie povinné? A mali by mať všetky deti v školách a škôlkach rúška? Ako sa pozerá na súčasné opatrenia pri možnej druhej vlne koronavírusu?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Lekárskeho odborového združenia a členom už rozpusteného krízového štábu Petrom Visolajským.