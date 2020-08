Duleba: Lukašenko urobil dve zásadné chyby

"V nedeľu začal štrajk verejnoprávnej televízie, to je tiež kľúčové, ale dôležití sú robotníci a pracujúci v závodoch. Ak sa oni pridajú k celonárodnému štrajku, tak Lukašenko to neustojí. Ak sa nepridajú, tak to môže ustáť, ak si udrží silové zložky. Ale nie na dlho, on tie voľby prehral. On by len získal čas, aby mohol odísť možno neskôr, ale podľa svojich predstáv a nie pod tlakom udalostí. Lukašenko v Bielorusku skončil," hovorí analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba.

"Aj keď hovoril, že si čítal manuál farebných revolúcií, a že chyby neurobí, urobil dve zásadné chyby. Brutalita s ktorou zasiahla polícia, dolámaní ľudia, minimálne dvaja mŕtvi. Toto vyvolalo u ešte aj tých, ktorí boli nerozhodní, ktorí si hovorili, veď nejako si tu žijeme, tak aj tých to nahnevalo," hovorí Alexander Duleba.

Od čoho závisí, či Lukašenko v najbližšie dni skončí ako diktátor Bieloruska? Aké možnosti má Vladimír Putin a Rusko? Čo by v tejto situácii mala robiť únia? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s analytikom SFPA Alexandrom Dulebom.