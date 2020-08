Petr Šabata: Babiš má na Facebooku premyslenú mašinériu, Matovič vôbec

“Igor Matovič riadil malú firmu, Andrej Babiš riadil veľkú firmu a myslím, že je jasné, že štát sa nedá riadiť ako firma. To je taká bonmotová charakteristika. Na začiatku epidemiologickej krízy si išli obidvaja mikromanažment. Ak to porovnáte, Igor Matovič mal exekutívnu funkciu 14 dní aj s cestou, ale Andrej Babiš je vo vláde od roku 2013 a robili rovnaké chyby. Z toho Igor Matovič vyšiel ospravedlniteľne, oproti skúsenému matadorovi,” hovorí šéfredaktor Českého rozhlasu plus Petr Šabata o novej vláde Igora Matoviča.

“Rozdiel medzi nimi na Facebooku je, že u Andreja Babiša je to tímová premyslená práca a komunikácia a myslím si, že to robí výborne. Pri Igorovi Matovičovi to tak nie je. Keď sa vrátim k tomu summitu, takto premiér nemá komunikovať,” dodáva Šabata.

Aké chyby urobil Igor Matovič? A ako zvládol svoj prvý summit? Podobá sa na Babiša alebo toto porovnanie neobstojí?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfredaktorom Českého rozhlasu plus Petrom Šabatom.