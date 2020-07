Vypočujte si celú záverečnú reč obhajkyne Tomáša Szabóa Ivany Kochanskej (audio)

"Marian Kočner bol úspešný podnikateľ, zaiste si mohol najať na sprostredkovanie vraždy niekoho iného, než Alenu Zsuzsovú," vraví obhajkyňa Kochanská.

Vracia sa k chybám polície na mieste činu: patológ hýbal telami, nezaznačil pôvodnú polohu tiel, na mieste sa našli ohorky cigariet, ktoré neskôr podľa Kochanskej boli priradené k zasahujúcemu personálu.

"Doteraz sa nenašla zbraň, hoci Miroslav Marček označil veľmi presne miesto, kde zbraň údajne zahodil. Pritom v prípade vraždy Petra Molnára, ktorá sa uskutočnila o vyše 400 dní skôr, sa časť zbrane našla na základe opisu od Marčeka," hovorí ďalej Kochanská.

Szabó podľa Kochanskej od začiatku opisuje priebeh deja rovnako. Szabó tvrdí, že mal ísť do Veľkej Mače Jána Kuciaka údajne iba postrašiť bitkou, resp. zbiť. Keď sa ho prokurátor pýtal, prečo do Mače chodil pred vraždou, tvrdil, že si tam cez Bazoš vyhliadol babetu, resp. pionierku a bol si ju obhliadnuť. Sledovanie Kuciaka a prípravu na vraždu odmieta. Szabó sa priznáva, že Marčeka zaviezol do Mače, ale on sám (Szabó) Kuciaka zbiť nešiel, do domu vošiel Marček. Neskôr mu vraj oznámil, že obaja sú mŕtvi.

Celú záverečnú reč Ivany Kochanskej si vypočujte v tomto videu.

Fotografie vo videu sú z TASR.