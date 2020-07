Prečo je problém, keď Kyselica robil pre vojenské spravodajstvo a zároveň kandidoval?

Upravuje nejaký zákon, že niekto, kto pracuje pre vojenské spravodajstvo nemôže kandidovať? Ako vieme, že Lukáš Kyselica, ktorý teraz odstúpil z posti štátneho tajomníka, bol vojakom? Aká bola motiváciu Kyselicu a prečo vlastne do vojenského spravodajstva išiel? Vieme, čo konkrétne vo VOS robil? A mali jeho nadriadení konať, keď zistili, že Kyselica kandiduje za OĽaNO? Aký je rozdiel medzi Lukášom Kyselicom a Petrom Tóthom? Kyselica povedal, že odchádza do parlamentu. Je to v poriadku?

Prečo je to problematické, na to odpovedá Matúš Burčík, šéf domáceho spravodajstva denníka SME.