Minister Heger: Nespokojný z podnikateľov je len Soták. Je to blízky človek Roberta Fica

"Máme tu ďalšie asociácie. RÚZ, AZZZ, Asociáciu priemyslených zväzov. Títo nekričia, kričí len pán Soták. Otázka je prečo. Troška to treba čítať cez prizmu kto hovorí. V tomto prípade je to pán Soták. Je to človek, ktorý bol blízky Robertovi Ficovi, môžeme si klásť túto otázku," hovorí minister financií Eduard Heger o kritike Klubu 500 a majiteľa železiarní v Podbrezovej Vladimíra Sotáka, ktorý hrozí prepúšťaním, ak nedostane viac peňazí od štátu.

"My si musíme uvedomiť, že každé euro, ktoré míňame, aj z hľadiska eurofondov, akékoľvek výdavky urobíme zo štátneho rozpočtu, ideme na dlh. Slovensko nemá nič odložené. To budú splácať naše deti, vnukovia, aj my. Tak ako to prognózujeme my, nehrozí nám to, čo hovorí pán Soták. Urobil emočnú tlačovku, vykričal sa tam, ale my sa zaoberáme dátami," dodáva minister financií Eduard Heger.

Aké reformy budú v pláne na minutie siedmich miliárd z únie? Bude na Slovensku rovná 19 percentná daň? A prečo vláda zatiaľ neukázala žiadne reformy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom financií za OĽANO Eduardom Hegerom.