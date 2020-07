Biskup Eľko: Anna Polcková nám situáciu prejavom na Pride neuľahčila

"Nerobí nám to Anička ľahším, celú túto situáciu. V tej siuácii, v ktorej s ňou vedieme možno tvrdý, ale nám sa stále dá, že férový rozhovor, tak svojím vystúpením to špičkuje ešte viac, a mám osobný dojem, že je to provokovanie na nové a nové levely. My teraz musíme byť precvičení v cnosti sebaovládania," hovorí generálny biskup ECAV Ivan Eľko prejav Anny Polckovej na Dúhovom Pride.

"Rozumiete tej logike? Ak nemáte homožičlivý názor, tak ste automaticky neláska. A stačí máličko, môžete byť človek s hroznou minulosťou, ale stačí, že celej tejto homokoncepcii poviete áno, ja s tým súhlasím, tak ste láska. To je ťažká dezinterpretácia," dodáva biskup Eľko po tom, čo adresovali v cirkvi s ďalšími dvomi biskupmi list o homosexualite a kritizovali aj farárku Annu Polckovú.

Naozaj by mali homosexuáli žiť celý život v celibáte? Hrozí farárke Polckovej disciplinárne konanie za jej vyjadrenia k LGBTI komunite? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s generálnym biskupom ECAV Ivanom Eľkom.