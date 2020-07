Michal Šimečka: Záchranný plán EÚ je podobný Marshallovmu plánu, v reálnych cenách je dokonca väčší

V Bruseli minulý týždeň padla dohoda európskych lídrov na záchrannom pláne. V prioritách sú to systémové reformy, digitalizácia a zelené investície. Vo finančnom vyjadrení obrovský balík - 750 miliárd. Je to pre Európu nový Marshallov plán alebo reformy, ako ich pozná Slovensko z éry Ivana Mikloša, len ich verzia 2.0 či obrovské eurofondy? Na to sme sa pýtali europoslanca Michala Šimečku (Progresívne Slovensko) z liberálnej frakcie Obnovme Európu.

Rozprávame sa s ním aj o pravidlách, ako sa na nich zatiaľ dohodlo v Bruseli 27 premiérov. Čo musí urobiť Slovensko, aby sa dostalo k svojmu balíku - 7,5 miliárd eur v grantoch a na čo ich môže krajina použiť? Bude treba robiť klasické výzvy, ako ich poznáme z eurofondov? Vie vláda napísať dobrý plán reforiem a kde by mal vlastne podľa Šimečku takýto plán vzniknúť. A čo keď plán nebude dobrý?

A tiež, má pravdu premiér Igor Matovič, ktorý o dohode hovorí, ako o "geniálnej správe" alebo aktivistka Greta Thunbergová, ktorá opäť raz európskych lídrov skritizovala s tým, že nepochopili naliehavosť klimatickej krízy, keď škrtli peniaze práve na túto prioritu? Prečo politici dohodli balík tak, ako ho dohodli a čo môže a chce urobiť s návrhom záchranného plánu Európsky parlament, ktorý je teraz na ťahu.