Stančík z OĽANO: Na Facebooku by som komunikoval inak ako premiér Matovič

"Z tých malých vecí by som zakázal plastové fľaše a hŕbu papierov. Keď si otvorím skrinku, tak tam mám hŕbu papierov, čo mi prišla už na mail. Predsalen, sme parlament, mohli by sme byť ekologickejší. Z tých iných vecí by som prijal vecnejšiu debatu," hovorí jeden z najmladších poslancov v parlamente Andrej Stančík z OĽANO.

"Ja by som tak zo summitu neinformoval. On má štýl iný, osobnejší, chlebíky, reďkovky, niekomu to príde fajn, niekomu nie. Ja by som to asi robil inak, ale nie je to pre mňa podstatná vec. Podstatné je, či na tom summite robil svoju prácu," hovorí poslanec Stančík.

Ako funguje ako liberál v konzervatívnom poslaneckom klube OĽANO? A aký priestor má vôbec na svoje liberálne nápady a ich presadenie? Je vôbec pripravený byť poslancom, keďže to sám nečakal?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom z OĽANO Andrejom Stančíkom.