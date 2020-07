Vypočujte si záverečnú reč prokurátora v kauze vraždy Kuciaka

"Bez rozumných pochybností bola preukázana vina obžalovaných," vyhlásil dnes (23.7.) vo svojej záverečnej reči prokurátor Turan. Navrhol pre všetkých obžalovaných trest 25 rokov, zároveň navrhuje trest prepadnutia veci, resp. zhabania veci.

"Je to prípad bezhraničnej túžby po moci," povedal tiež Turan. "Je to prípad obetí, ktorí túžili po spravodlivejšom prostredí," dodal. "Obžalovaný vedel, že to (publikačná činnosť Kuciaka, pozn.) môže byť vážny problém pre jeho snahu etablovať sa v politike. Dôkazom jeho znepojenia je telefonát, kedy Jánovi Kuciakovi 5. 9. 2017 zavolal, že ho donúti prestať písať a bude na neho zverejňovať špinu," povedal ďalej Turan.

Celú jeho záverečnú reč si vypočujte vo videu. Zdroje fotografií použitých vo videu: Archív J.K., TASR a SME