Hlina: Záborská obchoduje s interrupciami, sme sekulárny štát, zákony sa nepíšu v sakristii

"Strašenie a sexualita k tomu a zabralo to. Tieto voľby boli o populizme, kultúrno-etických témach. Všetci tu zrazu boli kresťania, som čakal kedy už aj Blaha bude kresťan. Ale už to máme za sebou," hovorí Alojz Hlina o tom, prečo sa KDH nedostalo do parlamentu, a či to bolo kvôli paktu o neútočení s PS/Spolu.

"Kus roboty sa urobil, záver nevyšiel. Vinník sa našiel, vinník som ja. Ale nechcem skončiť nejako vyhováraním sa. Rešpektujem to. Predsedom KDH boli dopriate 8 až 10 rokov, mne boli dopriate len štyri roky. Ja mám chuť robiť, ale mám pocit, že vinník sa našiel," hovorí Alojz Hlina o svojej budúcnosti v KDH.

Ja žijem v sekulárnej svetskej krajine, a zákony sa netvoria v sakristii, ale v parlamente a potrebujete na to väčšinu. To, čo sa teraz deje, to sú preteky s interrupciami. Tu sa obchoduje s interrupciami," hovorí o návrhu Anny Záborskej na obmedzenie interrupcií na Slovensku.

Aká je budúcnosť KDH? A ako sa zatiaľ darí Igorovi Matovičovi ako novému premiérovi? A schvaľuje Alojz Hlina nové návrhy na obmedzenie interrupcií?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Alojzom Hlinom z KDH.