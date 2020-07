Valášek: Komunikácia premiéra počas summitu na facebooku? Dalo sa to robiť aj inak

"Igor Matovič zvládol prvý summit slušne. Mali sme dve alebo tri priority, za ktoré sme chceli zabojovať na summite, to sa podarilo," hovorí predseda európskeho výboru a poslanec strany Za ľudí Tomáš Valášek.

"Asi budem posledný, kto bude kritizovať zručnosť premiéra v online komunikácii. Ja som samozrejme ako bývalý diplomat, človek, ktorý tou európskou politikou žil dennodenne, snažil som sa priniesť tie témy, o ktoré sa bojovalo v Bruseli. Premiér robí to, čo vie najlepšie, to je zápas o percentá. Úprimne, dalo sa to možno robiť aj trocha inak," komentuje fotky na sociálnych sieťach zo summitu, na ktorých si premiér Matovič fotil jedlo, policajtov na ulici a seba na motorke.

Je Vyšehradská štvorka niečo, čo momentálne Slovensku v Bruseli škodí? A aké sú pozitíva a negatíva výsledných rokovaní v Bruseli o miliardách na prekonanie koronakrízy?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom eurovýboru zo strany Za ľudí Tomášom Valášekom.