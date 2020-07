Tamajka z FIIT: Najväčšia tragédia je, že najlepší študenti odídu z FIIT do zahraničia

"Všetko bolo v súlade so zákonom. Týmto sa dekan oháňal viackrát, aj senát. Veď dekan neporušil zákon. To je v poriadku, že všetko bolo v súlade so zákonom, ale máme tu aj vyššie princípy. Toto je práve to, kde dekan manažérsky a ľudsky zlyhal," hovorí doktorand z FIIT Martin Tamajka o konflikte na FIIT s dekanom Ivanom Kotuliakom.

"Študenti na celom Slovensku pochopili, že samospráva má zmysel a je dobré sa o ňu zaujímať. Lebo keď to funguje, tak je všetko v poriadku, ale keď nie, tak je problém a treba sa pýtať, že kde je samospráva a študenti sa o ňu musia zaujímať. Je tu ešte ďalšie pozitívum, že študenti sa naozaj nádherným spôsobom zomkli. Viac ako 40 percent všetkých študentov fakulty sa postavili za princípy. My sme si tu v podstate vychovali generáciu študentov, ktorí budú schopní rozpoznať, keď sa niečo bude zlé diať, už v počiatku, a zakročiť," dodáva Martin Tamajka aj o pozitívach konfliktu na fakulte FIIT.

Čo bude teraz z fakultou FIIT? A vnímajú to študenti ako prehru dobra nad zlom?

