Istropolis: Tu ste neboli a už nikdy nepôjdete (video)

Bratislavský Istropolis zbúrajú. Developer ukázal, čo ho nahradí. Spoočnosť Immocap Group pripravuje prestavbu projektu.

Zanedbané Trnavské mýto by sa do konca roku 2025 malo zmeniť na nové centrum so zeleňou a verejnými priestormi.

Spoločnosť Immocap, ktorá je vlastníkom objektu a prislúchajúcich pozemkov, vo štvrtok predstavila svoju víziu Nového Istropolisu, ku ktorej dospela v spolupráci s holandským architektonickým štúdiom KCAP a jeho partnerským štúdiom Cityförster.

Ešte predtým ale ukázal miesta, kam sa bežný návštevník nedostane. V tomto videu vám ich ukážeme.