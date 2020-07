Kazda z SaS: Koaličná dohoda je napísaná dobre, poslanci OĽaNO ju porušili

"Koaličná dohoda je napísaná dobre. Poslanci podľa môjho názoru jednoznačne porušili koaličnú dohodu. Mám problém s tým, že kolegovia z OĽaNO navyše hlasovali za návrh ĽSNS, ja by som to nerobil," hovorí podpredseda hospodárskeho výboru a poslanec za SaS Radovan Kazda.

"Na Gréte mi vadí, že uvádza ľudí do snových ideálov, že musíme niečo robiť a nemať pritom ekonomickú predstavu. Plamenným prejavom povedala, že my politici nerobíme, ale to predsa nie je pravda. Je to veľké zavádzanie. Ja ako občan EÚ, ktorý vidí koľko investujeme do boja proti zmene klímy, tak sa cítim poškodený, že ma slečna Thunbergová zavádza," hovorí Kazda.

Ako sa pozerá na koalíciu a prečo sa viac venujú interrupciám, diplomovkám, a nie 12 miliardovému deficitu? Prečo hovorí, že Greta Thunbergová zavádza? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom za SaS Radovanom Kazdom.