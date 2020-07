Šeliga: Ak neplatia dohody a hlasujú s opozíciou, koalícia nebude fungovať

"Najdesivejšie na tom je, že to, čo by malo byť normálne, o to musíme prosiť, že to teda urobme. Evidentne aj po skúsenosti s Kollárom sme v úplnej menšine aj v parlamente a to teraz nedelím opozícia versus koalícia. To neznamená, že na to teraz máme rezignovať, ale toto ma na tom desí. Viete, diplomoviek sa ľudia prejedia, ale potom príde niečo nové a nové a keď to pôjde stále takto, že vlastne nič a je tu nejaká objednávka, len pozor, aby sa nevrátil Smer, tak potom už pomaly prejde všetko," hovorí podpredseda parlamentu Juraj Šeliga.

Kritika, ktorá sa na neho spustila za hlasovanie o zákone Anny Záborskej na obmedzenie interrupcií ho prekvapil: "To bol až lynč, ktorému ja nerozumiem. Nie tomu vulgárnemu obsahu, ale že to prichádza zo strany ľudí, ktorých som vnímal ako ľudí, ktorí majú záujem o slušnú a normálnu diskusiu. Darmo máme plné ústa liberálnej demokracie, keď v prvom momente, keď niekto s niekým nesúhlasí, sa tá diskusia zvrhne na lynč. Toto je podľa mňa cesta do pekla," hovorí Juraj Šeliga.

Ako sa pozerá na diplomovku ministra školstva? Bude kandidovať za predsedu strany Za ľudí? A prečo v zákone o generálnej prokuratúre stále zostala vágna formulácia na odvolanie?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s podpredsedom parlamentu Jurajom Šeligom.

Rozhovor sme nahrávali ešte pred zverejnením informácie, že aj diplomovka premiéra Igora Matoviča je plagiát.