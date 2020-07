Maďarová: Jediné, čo ženám ostáva, je kričať. Poslanci pri interrupciách ignorujú fakty

"Nám tu reálne idú siahať na práva. My ako ženy máme právo sa hnevať, máme na to nárok a nie sme v pozícii ako poslanci, ktorí môžu hlasovaním naše práva. My ako občianky sa môžeme hnevať, kričať, a môžeme ísť na námestia. Na ten krik máme nárok, pretože inak nás nepočuť," hovorí politologička a aktivistka z feministickej organizácie Aspekt Zuzana Maďarová.

"Rada by som sa vyhla deleniu spoločnosti na dva tábory. Pre tých ľudí, ktorí naozaj chcú pomôcť ženám materiálne a sociálne, existuje veľké množstvo nástrojov, špecificky v parlamente ich majú veľa, môžu robiť takéto kroky bez toho, aby šli cestou zákazov. Je veľmi cynické nazývať toto ako snahu o podporu žien," dodáva Maďarová.

Prečo návrh, ktorý prešiel do druhého čítania, nie je pre ňu kompromisom? A čo presne jej na novele Anny Záborskej a ostatných poslancov prekáža? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s politologičkou z organizácie Aspekt Zuzanou Maďarovou.