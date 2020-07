Roman Joch: Nie som proti adopcii detí homosexuálnymi pármi

"Nemyslím si, že je dôležité meniť zákony, lebo potratovosť klesá. Ak by nastal nejaký zvrat, z nejakého bizarného dôvodu by začala stúpať, tak to by malo byť varovanie. Ja som výsledky slovenských parlamentných volieb nečítal tak, že by Slováci chceli nejako výrazne zmeniť potratový zákon," hovorí nový riaditeľ Inštitútu pre výskum a rodiny, konzervatívec a libertarián Roman Joch.

Sám o sebe hovorí, že je feminista, ale len v niektorých oblastiach. "Som feminista, verím v rovnosť príležitostí, ale nie v rovnosť výslednú. Verím v rovnosť mužov a žien, čo sa týka ľudskej dôstojnosti a volebného práva, ale neverím v rovnosť stavu, že muži a ženy sú identickí, že by mali vykonávať rovnaké spoločenské funkcie, a nemyslím si, že je zlo alebo nespravodlivé, keď je v niektorých pozíciách viac mužov než žien, alebo naopak," dodáva Joch.

Ženy na Slovensku zarábajú menej ako muži a robia pritom podstatne viac - nielen platenej, ale aj neplatenej práce v domácnosti.

"Nemali by si to v rodinách sami rozhodnúť, ako si rozdelia svoje úlohy? Kto bude kosiť trávu a chodiť na technickú kontrolu s autom? Žijeme v slobodnej spoločnosti, toto je slobodná pluralitná spoločnosť. Prečo si niekto myslí, že ľudia sa vo svojich rodinách nedokážu dohodnúť, čo bude robiť muž a čo žena? Keď sa nedohodnú, tak tá žena toho muža nechá, alebo ten muž nechá tú ženu," hovorí nový riaditeľ inštitútu.

Ako vníma rodinu? Čo je podľa neho najväčšie ohrozenie rodiny? A prečo mu prekáža termín rodová rovnosť? A budú teraz v inštitúte konzervatívne čistky?

