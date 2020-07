Šéf Súdnej rady Mazák : O korupcii sudcov sme sa dozvedeli náhodou. To je devastačné

"Všetko sme sa dozvedeli náhodou. To je devastačné. My predsa nemôžeme v justícii žiť tak, že budeme merať jej kvalitu, výkonnosť a vierohodnosť na základe náhody. Už musíme sa od toho odpútať, to je desivé, ak si predstavíte, že tá náhoda by sa nestala. Nesedel by som tu, nehovorili by sme o justícii, nebol by som mierne optimistický, že tá očista súdnictva sa dá urobiť," hovorí bývalý predseda Ústavného súdu a nový predseda Súdnej rady Ján Mazák.

Dôvere v súdy nepomohlo ani rozhodnutie sudcu Michala Trubana, ktorý pustil na slobodu Norberta Bödöra, a sám sa nenamietal napriek tomu, že jeho rodina dostala od väzobne stíhaného riaditeľa poľnohospodárskej platobnej agentúry dotáciu. "Viem už teraz povedať, že vo mne to nenechalo dobrý dojem, za seba viem povedať, že by som určite v takejto veci nerozhodoval, lebo nie je rozhodujúce čo si ja myslím, ale ako sa na to bude pozerať verejnosť - aj odborná, aj sudcovia, aj novinári," hovorí Mazák a dodáva, že na konanie sudcu Trubana sa pozrie aj Súdna rada:

"Ak rodina sudcu Trubana naozaj dostal dotáciu od osoby, ktorá je v kauze Dobytkár väzobne stíhaný, mal sa nechať z toho vylúčiť. Neurobil tak. Keď to bude ukončené, môžeme sa na súdnej rade povenovať práve tejto otázke, či minimálne z hľadiska etických pravidiel to nebolo pochybenie."

Čo urobiť na očistu súdnictva v Súdnej rade? Ako nastaviť majetkové priznania sudcov, aby odhalili nadštandardné príjmy úplatných sudcov?

