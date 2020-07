Sulík: Táto koalícia je lepšia ako vláda s Radičovou, aj keď robíme občas rozpačitý dojem

"Toto je lepšia koalícia, poviem vám prečo. Iveta Radičová nemala za sebou stranu, od prvého momentu jej podrážali kolená. Nemala skúsenosti riadenia, to ani Igor Matovič, ale nemala za sebou tých 10 rokov v parlamente. Od prvého dňa sa tam intrigovalo a nakoniec nebol Robert Fico súper. Táto koalícia, i keď robí miestami bez pochyby rozpačitý dojem a dúfam, že sa to zlepší, tie základy koalície sú teraz lepšie ako boli vtedy," hovorí Richard Sulík o vzťahoch v koalícii.

"Ja som išiel na to vylučovacou metódou, a dospel som na to, že Igor Matovič hovoril o svojich poslancoch," odpovedá Richard Sulík na otázku koho myslel premiér výrokom, že by v septembri prišli na schôdzu bez Sme rodina, troch poslancov by niekto kúpil, a koalícia by sa skončila.

Ako funguje koalíca po prvej vážnej kauze Borisa Kollára? Chystá táto vláda rovnú dať 19 percent? A aká bude minimálna mzda? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom hospodárstva a predsedom SaS Richardom Sulíkom.