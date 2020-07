Analytička Dančíková: Muži na materskej majú so svojimi deťmi hlbší vzťah

"Vyššia pravdepodobnosť, že pôjdu na materskú, platí pre otcov s vyšším vzdelaním a vyššími príjmami. Je tam vyššia pravdepodovnosť v Bratislave, ale rozdiel nie je významný. Na materské chodia muži aj v iných krajoch," hovorí analytička IFP Zuzana Dančíková, ktorá urobila veľkú analýzu otcov na materskej dovolenke.

"Odporúčame zaviesť materskú na čiastočný úväzok. Otec ani matka by nešli na plný úväzok, ale len čiastočný a na dlhšiu dobu. Znamená to, že pár hodín denne by pracovali, a pár hodín by sa starali o deti a matka s otcom by sa mohli pri deťoch prestriedať," hovorí Zuzana Dančíková.

Prečo by muži mali chodiť na materskú? Je dôležité to, či to voláme materská alebo otcovská? A čo by mal štát robiť lepšie? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s analytičkou Inštitútu finančnej politiky Zuzanou Dančíkovou.