Režisérka Nvotová: Pandémia v New Yorku bola pre mňa ako z apokalyptického filmu

"Mám pocit, aspoň z môjho zážitku, v Amerike je mužsko-ženská komunikácia omnoho menej zaťažená sexualitou. Je to pre mňa strašne príjemné, keď je to oprostené od tých kecov, či sa mi zväčšili prsia, a že dobre vyzerám. Zrazu sa môžeme baviť aj o témach, ktoré mňa zaujímajú, a nie len o mojom tele. Tie vzťahy sú tým pádom pre mňa otvorenejšie," hovorí dokumentaristka a režisérka Tereza Nvotová, ktorá prežila vrchol pandémie koronavírusu v New Yorku so svojím americkým manželom.

"Trumpa vnímam kriticky. Typy ako on, alebo Bolsenaro sú ohrozením nie len pre ich krajiny, ale pre celú planétu," hovorí o americkom prezidentovi a jeho zvládaní koronakrízy v Spojených štátoch.

Ako prežívala pandémiu v New Yorku? Ako sa jej o tom točil dokument, ktorý točila pre Českú televíziu? A ako vníma diskusiu o sexuálnom obťažovaní na Slovensku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s režisérkou a dokumentaristkou Terezou Nvotovou.