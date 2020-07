Berdisová: Keď aj teraz vychytáme opísané diplomovky, nebudú preto univerzity lepšie

V práve existuje zásada, že nie je dobré požadovať nemožné, hovorí Lucia Berdisová, expertka na ústavné právo z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied.

Zákon, ktorý požaduje OĽaNO o spätnom preverovaní akademických prác je však podľa nej možné napísať, hovorí ale, že sa treba zamyslieť nad tým, „s akou cenou efektívnosti, aké kapacity na to budú vynaložené, aké hodnoty aj princípov právneho štátu budú obmedzené v prospech akého veľmi dôležitého cieľa“.

K ústavnosti takéhoto zákona odkazuje na myšlienku, že „každý zložitý problém má jednoduché, veľmi elegantné riešenie, ktoré je ale vždy zlé.“ A sem radí aj prípadný retrospektívny preverovací zákon. K retroaktivite a jej zákazu povie, že slúži na to, aby sme boli chránení proti zbrklým nápadom verejnej moci.

Pýtali sme aj na to, či potrebujeme zákon na odoberanie titulov, napísaný však už do budúcna. Berdisová hovorí, že keby sa nastavili podmienky, ako odoberať tituly bolo by to fajn, ale nezlepší to stav nášho vysokého školstva.

Pozrite si, ako odpovedá na otázku, či by diplomovka Borisa Kollára prešla na Trnavskej univerzite a ak niekto pri nej pochybil, kto to bol? Študent, školiteľ, oponent či komisia?

Rozprávame sa aj o význame titulov ako takých a opýtali sme sa, čo pre Mgr., Mgr. Luciu Berdisovú, PhD., LL.M. znamenajú jej tituly a či je na ne hrdá.