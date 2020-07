Minister Naď pripustil ruské operácie na Slovensku (video)

Ktoré krajiny sú pre Slovensko bezpečnostnou hrozbou, čo nám od nich hrozí, a akú vojenskú techniku by sme mali nakúpiť, aby sme boli chránený. To všetko by malo byť súčasťou strategických dokumentov – Bezpečnostnej, obrannej a vojenskej stratégie, no nie je.

Posledné platné dokumenty majú 15 rokov a sú neaktuálne. Vláda Roberta Fica síce pred tromi rokmi schválila novšie, ale vládna SNS ich prijatie zablokovala. Nesúhlasila s tým, že Rusko sa v nich spomína ako bezpečnostná hrozba.

Nový minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v diskusii Denníka Sme a organizácie GLOBSEC povedal, že s tým je koniec. Pripravuje úplne nové plány, kde budú hrozby pre bezpečnosť Slovenska jasne pomenované.

Pozrite si druhú časť novej série diskusií, ktoré denník SME pripravil spoločne s organizáciou GLOBSEC.

Jaroslav Naď, minister obrany Slovenskej republiky

Rastislav Káčer, predseda, GLOBSEC

Michal Katuška