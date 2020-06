Kollár: Titul budem používať po ukončení politickej kariéry

„Sám pán Šeliga ma došiel poprosiť. Prosím ťa, aspoň to nepoužívaj, nám to bude stačiť. Ja si za prácou stojím a budem ten titul používať po skončení mojej politickej kariéry,“ povedal dnes doobeda v parlamente jeho predseda Boris Kollár. Do Národnej rady prišiel na poslanecký klub strany OĽANO. Odpovedať poslancom na ich otázky ohľadom svojej diplomovky.

„Ja sa nemám za čo hanbiť, chodil som päť rokov do školy, obhájil som to, na ústnej som bol, napísal som v tom čase podľa daných pravidiel prácu. Ja sa nemusím hanbiť,“ povedal tiež Kollár.

Opakovane hovoril, že vládu povaliť nechce a nebude ten, kto chce povaliť vládu. „Problémov máme ďaleko viacej ako riešiť diplomové práce,“ hovorí.