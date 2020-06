Gröhling: Mal by som to ľahšie, keby Kollár odstúpil, ale zrátajú mu to voliči

"Mal by som ľahšiu pozíciu, ale neviem, čo by to urobilo s vládnou koalíciou. Nechcem do toho ísť, lebo sme dostali veľký mandát, máme naštartované jednotlivé kroky a ja by som chcel tie štyri roky využiť na to, aby sme posunuli školstvo ďalej," hovorí o kauze plagiátorstva a diplomovky Borisa Kollára minister školstva Branislav Gröhling.

"Mali sme niekoľko telefonátov, dal som mu iks možností, ako by mohol vyriešiť túto situáciu. Neviem, kto teraz pôjde na vysokú školu v Skalici študovať. Vyslali sme veľmi zlý signál študentom, ale chcem sa pozerať do budúcna. Pani Krištúfková a pán Kollár teraz prežívajú krušné časy, nejakým spôsobom nesú zodpovednosť a voliči im to následne zrátajú," dodáva minister.

Čo s nekvalitnými vysokými školami, ktoré rozdávajú pokútne tituly? A ako sa postaví ku konfliktu na jednej z najúspešnejších fakúlt FIIT Slovenskej technickej univerzity?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom školstva za SaS Branislavom Gröhlingom.