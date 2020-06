Prokurátor Čentéš: Slovensko má titulomániu. Študenta, ktorý by opísal moju knihu, by som otočil

"Pre mňa je úplne zásadná otázka, či ma navrhne Rada prokurátorov. Inými slovami nebudem kandidovať, pokiaľ neprejdem cez podporu prokurátorov. A neviem si predstaviť, že by kandidoval prokurátor, ktorý by takúto podporu nemal," hovorí prokurátor Jozef Čentéš o tom, či by prijal kandidatúru na generálneho prokurátora.

Raz už ho parlament za generálneho prokurátora zvolil ale prezident Ivan Gašparovič ho vtedy nevymenoval. Teraz sa o jeho mene hovorí pri novej voľbe generálneho prokurátora znova: " Považoval by som to za zadosťučinenie, ak do toho pôjdem. Bolo by to zavŕšenie oblúka spravodlivosti a bol by to dôkaz, že spravodlivosť je síce slepá, tak je aj zobrazovaná, no cesta k spravodlivosti je dlhá a tŕnistá, ale môže byť na konci aj korunovaná úspechom," dodáva prokurátor a profesor práva Jozef Čentéš.

Ako sa pozerá ako pedagóg na kauzu plagiátorstva Borisa Kollára? Čo by na generálnej prokuratúre zmenil, ak by sa stal jej šéfom? A ako je možné, že Dobroslav Trnka je po tom všetkom ešte stále prokurátorom?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prokurátorom Jozefom Čentéšom.