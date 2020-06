Bezpečnostný manažér Královič: Školy vieme na útoky pripraviť lepšie

"Z čisto požiadneho hľadiska zamykať dvere nie je úplne bezpečné, nie je to dobrý nápad. Pomohli by odolné dvere, ktoré by nevedel páchateľ tak ľahko rozbiť. Debata o bezpečnosti na školách je laická, riešenie nie je dať sbskárov do každej školy. Zapojiť treba personál na školách, tí aj tak najlepšie poznajú celú školu. Musia mať nástroje ako okamžite upozorniť všetkých na škole, že sa niečo podobné deje," hovorí bezpečnostný analytik Martin Královič o útoku vo Vrútkach.

"Aj po skúsenostiach z USA je najbezpečnejší spôsob lockdown. Zazvoní alarm, učiteľ zamkne triedu, deti sa schovajú pod lavice alebo do kúta. Personál nemá za úlohu zneškodnil páchateľa ale zabezpečiť, aby sa čím neskôr dostal k obetiam a musí to ísť ruka v ruke s tým, aby okamžite a veľmi rýchlo prišla polícia a zneškodnila páchateľa," dodáva.

Ako sa brániť proti osamelému útočníkovi, ktorý nie je terorista? Dajú sa školy na to pripraviť? A nemali by sa branné cvičenia sústrediť namiesto chemických útokov napríklad aj na situácie ako nastala vo Vrútkach? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s bezpečnostným manažérom Martinom Královičom.