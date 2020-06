Aktivistka Stohlová: Istrochem je ekologická katastrofa, ktorú tajili

"Pokiaľ hovoríme o takej masívnej kontaminácii, ktorá sa navyše niekoľko rokov nekontrolovateľne šíri v obytnej zóne s takou rozsiahlou a nákladnou sanáciou, aká bola navrhovaná, tak sa to nedá nazvať inak ako ekologická katastrofa," hovorí o analýze stavu pôdy v bratislavskej chemičke Istrochem aktivistka a odborníčka na životné prostredie zo strany Spolu Tamara Stohlová.

"Je tam pesticíd Lindán, ktorý je už dlhšiu dobu zakázaný. V niekoľkometrovej vrstve sa zakopal do zeme, naviezla sa zemina a takto to tam vyzerá. Narábalo sa ľubovoľne aj s rôznymi tekutými odpadmi, ktoré sa vylievali do Malého Dunaja. Máme podozrenie, že napriek utajeniu správy o tom štát vedel. Zvažujeme trestné oznámenie," dodáva Stohlová.

Ako to dnes vyzerá v Istrocheme a kto za znečistenie môže? Ako je možné, že analýza tejto ekologickej katastrofy bola 10 rokov utajovaná?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s aktivistkou a odborníčkou na životné prostredie strany Spolu Tamarou Stohlovou.