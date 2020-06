Čoskoro otvoria všetky kiná. Tieto filmy odporúčame vidieť

Screener venovaný dobrým filmom, ktoré sa nasledujúce týždne dostanú do slovenských kín.

Zoznam filmov použitých v relácii:

Sólo / Solo / r. Artemio Benki / premiéra 11. jún

To musí byť nebo / It Must Be Heaven / r. Elia Suleiman / premiéra 11. jún

La Gomera / r. Corneliu Porumboiu / premiéra 18. jún

Christo: Chôdza po vode / Walking on Water / r. Andrey Paounov / premiéra 25. jún

Mladý Ahmed / Le jeune Ahmed / r. Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne / premiéra 25. jún

Raoul Taburin / r. Pierre Godeau / premiéra 2. júl

Rebelky / Rebelles / r. Allan Mauduit / premiéra 9. júl

Meky / r. Šimon Šafránek / premiéra 16. júl

Tenet / r. Christopher Nolan / premiéra 16. júl

Proxima / r. Alice Winocour / premiéra 30. júl

Šarlatán / r. Agnieszka Holland / premiéra 20. august

Krajina medu / Honeyland / r. Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov / premiéra 27. august