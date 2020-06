Naď: Nemôžem povedať, že SNS na ministerstve kradla, lebo by ma zažalovali

"Keď konali tak, ako konali, tak keby kradli, konali by rovnako," hovorí minister obrany Jaroslav Naď na otázku, či na ministerstve obrany SNS kradlo. "Keby som vám teraz povedal áno, tak okamžite na mňa podajú žalobu a musím to dokazovať," dodáva.

"Prekvapilo ma, že to bolo horšie, ako som si myslel. Nečakal som nič pozitívne, ale čo ma prekvapilo, bolo, že mnoho vecí aj s trestnoprávnym vyvodením rôzne organizácie v rezorte vedeli, informovali o tom vedenie rezortu a nešlo to ďalej. Už aj samotní zamestnanci sa búrili. Písali v zmysle zákona o whistlebloweroch podania na ministra, že sme tu a toto vieme, toto sú dôkazy a riešte to. Napriek tomu sa v tom nepokračovalo. Bez toho, aby som urobil jeden podpis, zrazu zmenou vlády tie úrady začali spolupracovať aj s políciou," popisuje Jaroslav Naď to, čo našiel na ministerstve obrany.

Ako to vyzerá s rozpočtom v obrane? Kúpime od Spojených štátov ďalšie vrtuľníky? A prečo vo funkcii zostáva náčelník generálneho štábu, ktorého dlhodobo Naď v opozícii kritizoval?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom obrany Jaroslavom Naďom.