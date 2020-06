Premiér Matovič reaguje na kritiku prezidentky Čaputovej

"Bola to vyrovnaná, dobrá správa, tak, ako by som si ju predstavoval, že by mala vyzerať," zhodnotil premiér Igor Matovič Čaputovej správu o stave republiky.

V správe našiel pripomenutie predvolebných sľubov vláde aj odkaz, aby cesta za trasnparentnosťou bola tiež transparentná.

Čo si ešte zo správy premiér zobral a vidí v nej aj nejakú kritiku jeho vlády? Kto môže za pomalú ekonomickú pomoc pre podniky zasiahnuté koronakrízou? A bola podľa Matoviča oprávnené kritika prezidentky Zuzany Čaputovej, že kultúrno-etické otázky by sa mali otvárať až po všeobecnej diskusii?

Pozrite si čo Igor Matovič povedal.