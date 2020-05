Ochranár Baláž: Už teraz je Štrbské pleso zastavané a bez vkusu

"Už teraz to na mňa pôsobí, že je to príliš prestavané, všelikde trčia žeriavy, stavia sa tam vyhliadkova veža a vyzerá to tak, že keby sa všetky plány zrealizovali, prídete síce na Štrbské pleso ale ocitnete sa v ďalšom meste, lebo všade na okolo bude asfalt a budovy," hovorí ochranár a člen predsedníctva Spolu Erik Baláž.

"Tieto zmeny schválili miestni poslanci ešte v roku 2018, ale ja dúfam, že úplne všetko sa nezrealizuje," dodáva a hovorí, že chybu robí aj štát, ktorý stále neprijal zonáciu národných parkov a nespravuje poriadne ani svoje pozemky.

Bude Štrbské pleso vyzerať ako Jasná? Ako je možné, že je povolená masívna výstavba v srdci Tatranského národného parku?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ochranárom a členom predsedníctva Spolu Erikom Balážom.