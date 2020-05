Vedec Šilha: Ak SpaceX uspeje, budeme cestovať do vesmíru ako turisti

"Ohlásené pokusy na let SpaceX sú už len dva, v sobotu a v nedeľu. Potom sa to bude musieť počítať celé nanovo, tak, aby loď štartovala v presne vypočítanej dráhe," hovorí o lete SpaceX s ľudskou posádkou Jiří Šilha z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Univerzity Komenského.

"Už sú pripravené lety, ak bude všetko úspešné, tak budúci rok by mohli ísť do vesmíru prví turisti so SpaceX," dodáva na otázku, či je práve spoločnosť SpaceX budúcnosťou turizmu do vesmíru.

Dožije sa ešte naša generácia ľudí na Marse? Čo robia astronauti, keď sa zruší let SpaceX? A prečo sú už len dva pokusy na odlet vesmírnej rakety SpaceX?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jiřím Šilhom z Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Unverzity Komenského.