Advokát Kubina: Ak Kočner nezažaluje sudcu Šamka, asi mu zverejnenie Threemy vyhovuje

"Ak by som ja bol dotknutý pán, ktorého súkromie bolo narušené, tak by som ho za to zažaloval. Ak to neurobí, tak sa dá predpokladať, že to nebolo zverejnené v rozpore s jeho záujmom. Že mu to až tak nevadí. Ja si pamätám, že reči, že Threema by mala byť zverejnená celá a vyberajú sa z nej účelové časti, boli súčasťou jeho obhajoby," hovorí o zverejnení Kočnerovej Threemy sudcom Šamkom, ktorý ju celú zavesil na internet, poradca prezidentky a advokát Peter Kubina.

"Ak teraz pána sudcu Šamka za zverejnenie nikto nezažaluje, potom sa dá asi povedať, že mu to nevadí a asi to bolo v súlade s jeho záujmami zverejnené. Myslím, že sudca Šamko išiel za hranu, a vidím tam priestor na disciplinárne stíhanie," hovorí Kubina.

Ako sa pozerá na sudcov, ktorí chodia na akcie advokátskych kancelárií? Mal by byť Daniel Lipšic generálny prokurátor? A prečo je nebezpečné, že Michala Havrana obvinili pre článok v novinách?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poradcom prezidentky a advokátom Petrom Kubinom.