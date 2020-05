Ako sa Peter Pellegrini vzoprel Robertovi Ficovi (video)

Robert Fico je predsedom Smeru od jeho vzniku, už 20 rokov. Teraz dostal od Petra Pellegriniho verejne výzvu, že ak chce pomôcť Smeru, aby z čela strany odišiel. Inak vraj môže dopadnúť ako Mečiar či Dzurinda a naplniť heslo: Stranu som si založil, stranu si aj zničím. Keď to hovoril, stáli za ním traja podpredsedovia Smeru - Saková, Žiga a Raši.

Ako sa dostal Peter Pellegrini tam, kde je teraz? Prečo bol na čele kandidátky do volieb? Kto je z dvojice Fico Pellegrini poulárnejší u voličov? Kto ma väčšiu podporu medzi stranníkmi a kto by teda zrejme vyhral boj o predsednícky post, ak by došlo k voľbe na sneme? Aké boli medzi Pellegrinim a Ficom hlavné nezhody a kedy sa vlastne začali?

Ak nie je uvedené, zdroj fotografií je SME.