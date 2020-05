Ftáčnik: Dekan FIIT by mal odstúpiť, na fakulte sa bojuje o hodnoty

"Toto je zápas o slušnejšie Slovensko. Je to zápas o isté hodnoty. A študenti hovoria, že sa nemôžu stotožniť, že takto niekto koná a tváriť sa, že to je normálne. Nie je to normálne a my sme to povedali aj ako Správna rada," hovorí jej predseda Milan Ftáčnik o už rok trvajúcom konflikte na Fakulte informatiky a informačných technológií STU. V poslednom rozhodnutí odporučili dekanovi Kotuliakovi odstúpiť z funkcie, pretože nezvláda svoju funkciu.

"Nejde len o zákonné možnosti, ale aj morálku. Ako inak vychovať študentov? Ak ich pošleme do praxe, že nezáleží na morálke a etike, to asi nie je to, čo chceme robiť. Dostalo sa to do roviny etiky morálky a slušnosti. Či slovo akademického funkcionára platí, či sa na neho môžeme spoľahnúť, a či platia dohodnuté pravidlá," dodáva Milan Ftáčnik.

O čom je konflikt na jednej z najúspešnejších fakúlt na Slovensku, kde sú zamestnanci v štrajku a nedôveru dekanovi už vyjadrila aj tretina študentov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Správnej rady STU a exministrom školstva Milanom Ftáčnikom.