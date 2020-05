Erik Tomáš: Zmena je na mieste, aký bude jej rozsah musíme prebrať v Smere

"Do poslednej chvíle sa ja osobne budem snažiť o to, aby došlo v smere k dohode, a aby zostal jednotný. Aj ja už mám jasný názor ako by to malo ďalej vyzerať, ale poviem ho vo vnútri. Vnímam ako legitímnu diskusiu v zmenách v strane, pretože len keď si k tomu poctivo sadneme, tak môžeme tú stranu nastaviť, aby bola akcieschopná, efektívna a silnejšia," hovorí poslanec za Smer Erik Tomáš o tom, či by odišiel zo Smeru spolu s Petrom Pellegrinim.

Ako to vyzerá v Smere? Je Robert Fico opotrebovaný, ako hovorí Monika Beňová? Je už Erik Tomáš rozhodnutý ako sa zachová v prípade rozpadu strany?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom za Smer Erikom Tomášom.