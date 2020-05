Beňová: Ak Smer dodá hlasy na zákaz interrupcií, odchádzam zo strany

"Keď som ako Peter Pellegrini 21 rokov členom strany, bol som podpredsedom tejto strany, opakovane som bol vo funkciách za túto stranu nominovaný, mal by sa zachovať férovo k členom tejto strany a pokúsiť sa tento súboj otvorene zvádzať sám. Nemôžem čakať, že to za mňa bude robiť niekto iný," hovorí o súboji Pellegrini - Fico zakladateľka Smeru Monika Beňová.

"Tak, ako ste sa ma pýtali pred rokom, či by som odišla, keby Smer vytvoril koalíciu s kotlebovcami, ak by Smer zahlasoval za zákaz interrupcií, odišla by som," hovorí o snahe konzervatívcov Anny Záborskej a Richarda Vašečku zakázať interrupcie.

Chcela by vidieť zakladateľka Smeru na čele radšej Petra Pellegriniho? Odišla by s Petrom Pellegrinim? A ako sa stavia k tomu, že časť Smeru by podporila zákaz interrupcií?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s europoslankyňou za Smer Monikou Beňovou.