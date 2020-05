Havran: Máme tu ekonomiku na kolenách a oni riešia interrupcie. Je to neuveriteľné

"Myslite na to, ako to tu vždy dopadlo, keď mali zradikalizovaní politickí kresťania politické požiadavky, kam to doviedli s touto krajinou. Urobili to raz a zničili ju," hovorí teológ a publicista Michal Havran.

"Aj ja som veriaci, ale niekomu môže prísť video Krajčího smiešne. Nezačnem sa urážať, a hovoriť, že chcem inštitút ochrancu, aby som im zakázal smiať sa zo mňa," hovorí o nápade Anny Záborskej, aby po vtipom o viere ministra zdravotníctva vláda mala splnomocnenca pre náboženskú slobodu.

"Nemôžu byť vaše náboženské fantázie neustále predmetom celospoločenského skúmania. Slovensko sa potrebuje modernizovať, budeme mať veľmi veľké problémy. Ja by som bol veľmi rád, keby sa začala táto krajina seriózne rozprávať ako bude vyzerať, a nie, aby ste stále diskutovali o mentálnych stavoch vybraných jedincov, ktorí majú pocit, že ich osobná náboženská skúsenosť má byť celospoločenským kultúrnym národným programom," hovorí Havran.

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s teológom a publicistom Michalom Havranom.