Vašečka: Predložím zákaz interrupcií, uvidíme v akej forme

"Predložím zákaz interrupcií, uvidíme v akej forme. Moja ideálna predstava je, aby sa interrupcie nediali. Prídu mi najviac problematické potraty na žiadosť, ktoré nemajú vážny dôvod, alebo je to len socio-ekonomický dôvod," hovorí poslanec z Kresťanskej únie Richard Vašečka.

"S kotlebovcami rokovať nebudeme, ale nemôžeme im zabrániť, že za zákon zahlasujú," dodáva.

"Nemám vnútri pocit, že by sme to teraz chceli ukázať liberálom a všetko si presadili. Mám vnútorné presvedčenie, že je treba podporovať rodinu a ochrániť nenarodené deti, ale nie akýmkoľvek spôsobom," hovorí poslanec OĽANO Richard Vašečka.

Prečo nehlasoval za správu ombudsmanky Patakyovej? Podporil by právne úpravy, ktoré by bez registrovaných partnerstiev uľahčilo život LGBTI komunite? Prečo sa nemôže niekto smiať ministrovi Krajčímu? A keď hovorí o slobode náboženského vyznania, dovolil by postaviť na Slovensku mešitu?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom Kresťanskej únie Richardom Vašečkom.