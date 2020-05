Šeliga: Lipšic a Kaliňák? Neporovnávajte ich pri voľbe prokurátora

"Je problém, že hovoríme o menách. Najprv by sme mali hovoriť o zmene systému a až potom hovoriť o kandidátoch. V koalícii zatiaľ nie je dohoda na mene, nebolo šťastné začať hovoriť o Danielovi Lipšicovi," myslí si podpredseda parlamentu zo strany Za ľudí Juraj Šeliga.

"Dano Lipšic a Kaliňák nie je to isté. Niektorí vaši kolegovia to porovnávajú, nie, nie je to to isté. Ale bavme sa najprv o systéme a nech sa prihlási kto spĺňa podmienky," dodáva Šeliga, ktorý si myslí, že môže kandidovať na generálneho prokurátora aj expolitik.

Aká je situácia v strane Za ľudí? A ako sa bude voliť nový generálny prokurátor? Je dobrý nápad, aby bol generálnym prokurátorom expolitik Daniel Lipšic? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s podpredsedom parlamentu Jurajom Šeligom.