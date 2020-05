Cigániková z SaS: Obávam sa, že tento parlament interrupcie zakáže úplne

"Bojím sa, že úplný zákaz interrupcií ako v Poľsku prejde týmto parlamentom," hovorí predsedníčka zdravotníckeho výboru a poslankyňa za SaS Janka Cigániková. "Ľudia rozhodli o zložení parlamentu tak ako je, nechcem sa vyhovárať, nechcem povedať, že nebudem bojovať ako lev, som presvedčená, že reprodukčné práva žien by nemali byť obmedzované. Náboženstvo nepatrí do politiky a už vôbec nie do medicíny, ale bohužiaľ argumenty nehrajú veľkú rolu pri tejto téme," dodáva.

Konflikt v koalícii medzi SaS a OĽANO nevidí tak dramaticky: "Nerada by som prilievala olej do ohňa. Najvýstižnejšie slovo je, že je to zbytočné. Ja by som bola strašne rada, keby Igor nebral iný názor ako osobný útok. Bolo by prospešnejšie, keby bol zdržanlivejší na sociálnych sieťach. On je premiér, ktorý by to mal držať a lepiť pokope, nie ten, čo to ešte zbytočne podkuruje. Aj ten iný názor môže byť správny, netreba to brať osobne," hovorí poslankyňa Cigániková.

Kedy bude stratifikácia nemocníc? A ako vyzerali rokovania o programovom vyhlásení vlády, ktoré nakoniec Janka Cigániková nepodporila?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedníčkou zdravotníckeho výboru Jankou Cigánikovou.