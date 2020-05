Člen súdnej rady Žilinčík: Lipšic za generálneho prokurátora? Je tam veľa otázok

"Málokto na Slovensku ukázal proti Harabinovi, aj vo vzťahu s oligarchami alebo vo vzťahu a konfliktom s Marianom Kočnerom, že to ustojí ako Daniel Lipšic. Na druhej strane to, že by sa mali meniť pravidlá tak, aby pasovali na jedného účastníka, to je veľký otáznik. A ak je nejaký kandidát na GP vo fáze, že bol vydaný právoplatný odsudzujúci rozsudok a tá skúšobná doba stále trvá, tak to je druhý obrovský otáznik," hovorí člen Súdnej rady Pavol Žilinčík o voľbe generálneho prokurátora a prípadnej kandidatúre Daniela Lipšica.

"Ak budú pribúdať ďalšie mená a ja už som nejaké počul, vidím to tak, že je dostatok kvalitných kandidátov, z ktorých sa bude vyberať, a nikto nie je odkázaný na to, aby sa celý proces ušil na to, že má vyhrať jeden," dodáva.

Ako sa zmenila Súdna rada po vymenovaní novej vlády? Kto by mal byť vo vedení Najvyššieho súdu? A kto všetko je zodpovedný za stav v súdnictve?

Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s členom Súdnej rady Pavlom Žilinčíkom.